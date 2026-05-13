Си Цзиньпин высказался за открытие Ормузского пролива для судов

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет возобновления движения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил 14 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи в Пекине с китайским лидером.

Он также сообщил, что в ходе переговоров Си Цзиньпин сообщил, что Китай не будет передавать Ирану военное оборудование, передает Fox News.

Напомним, Трамп прибыл с трехдневным визитом в Пекин накануне. В поездке его сопровождают главы 16 крупнейших американских компаний, включая руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука, президента Boeing Келли Ортберга, гендиректор Nvidia Дженсена Хуанга и главу Goldman Sachs Дэвида Соломона.