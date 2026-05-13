Трамп и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Минувшей ночью в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе встречи лидеры двух стран подтвердили настрой на сотрудничество, отметив: от этого выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, а значит - следует быть партнерами, а не противниками, — сказал китайский лидер, передает РИА Новости.

В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.

"У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. ...Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо"

- Дональд Трамп

"Стабильные отношения Китая и США выгодны всему миру. Обе стороны должны сотрудничать и быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания, а также проложить путь для правильного взаимодействия крупных держав в новую эпоху"

- Си Цзиньпин

У Китая и США масса общих интересов, которые перевешивают имеющиеся между странами разногласия, и успех каждой из сторон – это возможность для другой, - сказал китайский лидер. Поэтому Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, добавил он.

Китай и США должны "взаимно способствовать успеху друг друга, совместно процветать и найти правильный путь сосуществования крупных держав в новую эпоху", отметил председатель КНР.

Глава Белого дома, в свою очередь, заверил Си Цзиньпина: американские бизнесмены собрались в Пекине, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса с КНР, и со стороны США это будет на полностью взаимной основе.

Лидеры двух стран в ходе переговоров затронули и международную тематику – так, говоря он нынешнем противостоянии в Персидском заливе, США и Китай договорились, что ни одна страна не должна взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента Соединенных Штатов.

Также госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине.

Зачем Трамп прилетел в Пекин?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что визит Дональда Трампа в Пекин и личная встреча с Си Цзиньпином преследуют цель формирования новой стратегии США по сдерживанию Китая.

"Американские элиты взяли курс на системное и долгосрочное сдерживание Китая. Задача США — ослабить Китай и как-либо затормозить его экономическое развитие. Добиться этого возможно только с помощью навязывания Китаю американских требований. С этими требования Дональд Трамп и прибыл лично в Пекин", - прежде всего сказал он.

"Очевидно, что Китай эти требования не примет. Максимум, на что Китай может пойти —отчасти умиротворить США и смягчить запланированные американские удары по китайской экономике с помощью заключения крупных сделок, но не более того. Поэтому особого какого-то прорыва в ходе визита не будет. Дональд Трамп, разумеется. Заявит в итоге о своей победе, как обычно, нор какие-то фундаментальные договоренности вряд ли будут достигнуты", - прогнозирует Константин Блохин.

"Китай – это по-прежнему главная цель и главная проблема во внешней политике США. Все остальные проблемы меркнут по сравнению с китайским направлением. Ни Иран, ни Украина, ни что-то другое не имеют для Дональда Трампа такого значения, поскольку для нынешнего Белого дома Китай — это экзистенциальный враг", - подчеркнул американист.

Подход Китая к Администрации Трампа

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в свою очередь, рассказал о взгляде Пекина на отношения с Вашингтоном при Дональде Трампе.

"Подход Китая к взаимодействию с США максимально прагматичный. Для Китая всегда хорошо расширение и обновление торговли. В контактах с американской стороной он заинтересован в уменьшении таможенных пошлин, которые были введены в апреле прошлого года: хотя многие из них сейчас заморожены, но не отменены полностью и формально составляют 145%. Пекину важно добиться полной отмены этих пошлин", - в первую очередь сообщил он.

"Во-вторых, Китай готов расширять линейку закупки американских товаров, в особенности сельскохозяйственной продукции: сои и ячменя, хотя здесь все зависит от цены. На торговлю с США Китай смотрит исключительно в экономической плоскости, как на торговые операции. И в целом к этому визиту Трампа Пекин подошел как к деловой рабочей встрече, где можно договориться о расширении взаимодействия, а не как к некоему прорыву", - продолжил Алексей Маслов.

"При этом Китай жестко стоит на вопросах, связанных с Тайванем. Это неизменная позиция Китая: Тайвань является частью КНР, и только Китай может предрешать его судьбу. Не изменилась позиция Пекина и по Ирану, и по украинскому конфликту. Судя по сообщениям СМИ, Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом еще раз озвучил свою позицию: все вопросы должны решаться только мирным и дипломатическим путем", - подчеркнул директор Института стран Азии и Африки МГУ.

"Стоит добавить, что Дональд Трамп в целом невысоко ценится в Китае, и это понятно: в нале первого президентского срока, в 2017 году, Трамп пытался в прямом смысле обаять Си Цзинпина, принимал его в США и предлагал тесные контакты с "Боингом", но затем он же, уже в 2018 году, начал массированную политическую и экономическую атаку на Китай, в том числе во время эпидемии COVID-19. Поэтому к Трампу в Пекине относятся скорее критически, как к разрушителю гармонии американо-китайских отношений", - заключил Алексей Маслов.