Иран вступлением в БРИКС сделал выбор в пользу справедливого миропорядка

Присоединение Ирана к БРИКС стало свидетельством того, что Тегеран стремится к более справедливому миропорядку, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади.

"Участие Исламской Республики Иран в таких механизмах, как БРИКС, отражает ее стратегический выбор в пользу укрепления подлинно многостороннего подхода, расширения равноправного сотрудничества и участия в формировании более справедливого порядка в международных отношениях"

– Казем Гарибабади

Напомним, БРИКС возникла в 2006 году – в нее вошли Россия, Бразилия, Индия и Китай. В 2011 году в состав объединения вошла ЮАР. С 2024 года в БРИКС числятся также Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. С начала января прошлого года в БРИКС вошла Индонезия. Ряд стран обладают статусом партнеров группы: это Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а также Нигерия и Вьетнам.