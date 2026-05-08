Вестник Кавказа

Грузинский хавбек признан игроком года во французской Лиге 2

Грузинский хавбек признан игроком года во французской Лиге 2
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зурико Давиташвили стал игроком сезона в Лиге 2, забив 14 мячей в 28 матчах. Хавбек национальной сборной Грузии защищает цвета "Сент-Этьена".

Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили признан лучшим игроком сезона в Лиге 2. Хавбек грузинской национальной сборной победил в опросе, проведенном Французским национальным союзом профессионального футбола (UNFP).

"Отличный контроль мяча, выдающееся видение поля, превосходная реализация атак – в этом сезоне Зурико Давиташвили продемонстрировал идеальные навыки, благодаря которым он стал лучшим игроком лиги по результатам опроса UNFP. Поздравляем, Зурико!"

– UNFP

Вместе с Давиташвили на звание лучшего игрока сезона претендовали Мартин Адлен ("Труа"), Энцо Бардели ("Дюнкерк"), Тауфик Бентайеб ("Труа") и Джованни Версини ("По").

Помимо этого, грузинского полузащитника включили в символическую команду сезона Лиги 2.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги 2 Давиташвили провел 28 матчей, отметившись в них 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.