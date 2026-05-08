Грузинский хавбек признан игроком года во французской Лиге 2

Полузащитник французского футбольного клуба "Сент-Этьен" Зурико Давиташвили признан лучшим игроком сезона в Лиге 2. Хавбек грузинской национальной сборной победил в опросе, проведенном Французским национальным союзом профессионального футбола (UNFP).
"Отличный контроль мяча, выдающееся видение поля, превосходная реализация атак – в этом сезоне Зурико Давиташвили продемонстрировал идеальные навыки, благодаря которым он стал лучшим игроком лиги по результатам опроса UNFP. Поздравляем, Зурико!"
– UNFP
Вместе с Давиташвили на звание лучшего игрока сезона претендовали Мартин Адлен ("Труа"), Энцо Бардели ("Дюнкерк"), Тауфик Бентайеб ("Труа") и Джованни Версини ("По").
Помимо этого, грузинского полузащитника включили в символическую команду сезона Лиги 2.
Напомним, в текущем розыгрыше Лиги 2 Давиташвили провел 28 матчей, отметившись в них 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.