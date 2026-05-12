В Армении исключили перебои с поставками абрикосов и воды "Джермук" в РФ

Министр экономики Армении Геворк Папоян исключил риски снижения экспорта абрикосов и минеральной воды "Джермук" на российский рынок. Об этом он сообщил журналистам во время поездки в Апаран.

Вопрос о возможных проблемах с урожаем абрикосов возник из-за недавнего сильного града. Папоян заверил, что стихия затронула лишь отдельные населенные пункты и не нанесла серьезного ущерба садам.

Также он напомнил, что сезон экспорта свежих абрикосов еще не начался. Отсутствие проблем в сельскохозяйственной отрасли министр предложил оценивать по растущим поставкам коньяка и коньячного спирта.

С начала года объемы отгрузок алкогольной продукции заметно превышают прошлогодние показатели. Папоян объяснил, что такой уверенный рост прямо доказывает успешную заготовку винограда.

Относительно минеральной воды "Джермук" министр подчеркнул локальный характер ограничений Роспотребнадзора. Запреты касаются лишь отдельных партий, тогда как общие поставки в десятки раз превышают эти объемы.

В первом полугодии 2025 года Армения экспортировала в Россию около 12,6 млн литров минеральной воды. Этот показатель находится примерно на уровне аналогичного периода 2024 года.