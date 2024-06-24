Ушел из жизни телеведущий Владимир Молчанов

Российская журналистка понесла большую потерю – минувшей ночью в одной из московских больниц после продолжительной болезни в возрасте 75 лет ушел из жизни советский и российский телеведущий, автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов, сообщил журналист Юрий Рост.

"Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг . Потеря велика и невосполнима"

- Юрий Рост

Молчанов работал в Агентстве печати "Новости", где вел журналистские расследования нацистских преступлений, а также работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.

Он – автор информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки": первый ее выпуск увидел эфир в марте 1987 года. Четыре года он также вел программы "Время" и "90", а потом "120 минут". Помимо этого Молчанов принимал участие во многих проектах холдинга ВГТРК.