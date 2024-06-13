Ушла из жизни легенда тенниса Анна Дмитриева

Не стало легендарной советской теннисистки и спортивного комментатора Анны Дмитриевой. За время карьеры она успела выиграть несколько десятков соревнований.

Ушла из жизни известная теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева. Об этом сказано в Telegram-канале журналиста Юрия Роста.

"Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг <…> Пустота душит"

– Юрий Рост

Легенде тенниса было 83 года. Причины смерти на данный момент неизвестны.

Биография

Анна Дмитриева выигрывала чемпионат СССР 18 раз, 12 раз становилась победителем международных турниров ITF.

Стояла у истоков спортивного телевидения в России. Долгие годы работала на НТВ и "НТВ-Плюс", на котором в течение 6 лет занимала должность главы дирекции спортивных каналов. Также за время карьеры успела поработать на "Матч ТВ" и Eurosport.

Заслуженный мастер спорта, включена в Зал теннисной славы РФ.