Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024

Российские теннисисты смогут поучаствовать в стартующих через полтора месяца летних Олимпийских играх. Об этом 13 июня поведали в Федерации тенниса РФ.
По словам главы ФТР, они получили разрешение на допуск россиян от Международной федерации тенниса (ITF).
"Мы получили ответ от ITF. Все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам"
– Шамиль Тарпищев
Он подчеркнул, что окончательная заявка будет отправлена до 19-го числа.
"Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет"
– руководитель ФТР
Напомним, Олимпиаде в Париже стартует 26 июля, а завершится 11 августа. На ОИ-2024 ожидается выступление сразу восьми россиян – Даниила Медведева, Андрея Рублева, Романа Сафиуллина, Карена Хачанова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой, Дарьи Касаткиной и Людмилы Самсоновой.