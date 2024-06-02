Нурмагомедов и Ян могут провести поединок в UFC

Менеджер Умара Нурмагомедова подтвердил, что боец может сразиться с соотечественником Петром Яном. Ранее возможность проведения этого поединка допустил сам Петр Ян.

В Абсолютном бойцовском чемпионате может состояться бой между российскими бойцами Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном.

Об этом сообщил во вторник менеджер Умара Нурмагомедова, передает ТАСС.

"У боя Умара и Кори Сэндхагена нет претендентского статуса. Бой [с Яном] вероятен, есть такая возможность. Исключать ничего не стоит"

– Ризван Магомедов

Ранее о возможном проведении боя с соотечественником заявил сам Петр Ян. Он подчеркнул, что все в этом вопросе зависит от руководства промоушена.

"Да, все возможно. Тут уже вопрос руководства UFC и матчмейкинга, как они этот бой видят. У меня с Сэндхагеном есть свои моменты, я его победил. Сейчас много ребят поднимаются, тот же Умар поднимается в топ, будет интересно"

– Петр Ян

Позиции в рейтинге

На сегодняшний день бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян располагается на 3-ей строчке рейтинга UFC. Умар Нурмагомедов занимает 10-е место.

Через два месяца Умар Нурмагомедов сразится с американским спортсменом Кори Сэндхагеном. Их бой станет главным на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 3 августа.