Махачев защитил чемпионский титул UFC

Сегодняшней ночью на турнире UFC в США состоялся титульный бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Победа в этом поединке позволила российскому бойцу стать обладателем уникального достижения.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и в третий раз защитил титул.

Поединок стал главным событием турнира UFC 302, проходившего в американском Ньюарке в ночь с 1 на 2 июня.

Российской боец задушил оппонента в пятом раунде.

Ислам Махачев стал чемпионом промоушена в легком весе осенью 2022 года, одолев в главном поединке бразильского бойца Чарльза Оливейру. После этого он три раза защищал титул. Дважды его соперником был представитель Австралии Александр Волкановски. Вторым бойцом, который попытался отнять чемпионское звание у Махачева, стал Дастин Порье.

Комментарий Махачева

В интервью после боя российский боец отдал должное своему сегодняшнему сопернику.

"Его тренер сработал очень хорошо. Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне неважно: уставший я или свежий"

– Ислам Махачев

Он также заявил, что в будущем хочет попробовать завоевать пояс в другой весовой категории.

"Это моя мечта. Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта"

– российский боец

Реакция Порье

Подводя итоги поединка, американский боец признал силу оппонента, назвав настоящим чемпионом

"Он настоящий чемпион. Я проделал большую работу по уходу от тейкдаунов. У меня многое получалось. Но когда Ислам вышел на удушающий, я понял, что это конец"

– Дастин Порье

Он также подчеркнул, что пока не может ничего сказать о своих дальнейших планах.

Новый рекорд

Победив Порье, Махачев установил новый рекорд по продолжительности победной серии в истории UFC среди бойцов легкого дивизиона. Сегодняшняя победа стала для него 13-й подряд. Побеждать своих соперников в 12 поединках подряд ранее удавалось Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.