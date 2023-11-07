Хабиб станет помощником Махачева на турнире UFC

Хабиб Нурмагомедов станет секундантом Ислама Махачева на турнире UFC. 1 июня дагестанец подерется с американцем Дастином Порье.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет помощником своего соотечественника Ислама Махачева во время предстоящего поединка UFC в Нью-Джерси.

Информацию подтвердил сам Махачев, который заявил пресс-службе бойцовской организации, что "Орел" находится в Нью-Джерси и будет в его углу. Ислам сообщил, что очень рад этому.

Помимо этого, его секундантами также будут тренер Хавьер Мендес, друг детства Муслим, а также экс-боец смешанных единоборств Ислам Мамедов.

Напомним, Махачев является действующим чемпионом промоушена среди бойцов в легком весе. На его счету 12 побед подряд.