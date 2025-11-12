Южная Осетия станет доступнее для россиян

Пограничный пункт "Нижний Зарамаг" на границе России и Южной Осетии после модернизации, которая завершится к концу 2028 года, увеличит пропускную способность вдвое, сообщили в Минтрансе России.

"Погранпереход продолжают модернизировать: здесь уже установлен досмотровый комплекс для легковых авто, заменены блок-модульные кабины паспортного контроля, тестируется система "Время в пути", информирующая водителей о времени пересечения границы"

- сообщение Минтранса РФ

Пункт пропуска активно развивается: по итогам минувшего 2025 года через единственный автомобильный пункт пропуска в Северной Осетии, прошло более 407 тыс автомобилей и свыше 1 млн человек, что значительно больше проектной мощности, пришли к выводу на встрече в Минтрансе в Москве глава ведомства Андрей Никитин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, передает портал "Это Кавказ".

И это не предел: только на текущий 2026 год Южной Осетии выдано 4 600 разрешений для двусторонних перевозок грузов и пассажиров, что в два раза больше, чем в 2022 году. Также выдано 1500 разрешений на транзитные перевозки, говорится в сообщении.

Планируется, что по завершению модернизации пограничного пункта пропуска, которая завершится до конца 2028 года, он сможет пропускать до 2 630 машин в сутки, подчеркнули в российском транспортном ведомстве, напомнив: ежегодно через российско-югоосетинскую границу проходит около 100 тыс т грузов.