Россиянам, живущим в Абхазии и Южной Осетии, станет проще поменять паспорт

Упрощена схема замены и получения российского паспорта для граждан РФ, проживающих в Абхазии и Южной Осетии.

Процедура замены и получения российского паспорта гражданами РФ, проживающих на территории Республики Абхазия и Южной Осетии, была значительно упрощена, сообщили в министерстве внутренних дел России.

Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно изменениям, для замены и получения паспорта РФ теперь не потребуется ехать на территорию России. Всю процедуру можно пройти в самих республиках Абхазия и Южная Осетия: на их территории будут организованы временные группы сотрудников МВД России.