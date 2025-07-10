Вестник Кавказа

Россиянам, живущим в Абхазии и Южной Осетии, станет проще поменять паспорт

Упрощена схема замены и получения российского паспорта для граждан РФ, проживающих в Абхазии и Южной Осетии.

Процедура замены и получения российского паспорта гражданами РФ, проживающих на территории Республики Абхазия и Южной Осетии, была значительно упрощена, сообщили в министерстве внутренних дел России.

Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно изменениям, для замены и получения паспорта РФ теперь не потребуется ехать на территорию России. Всю процедуру можно пройти в самих республиках Абхазия и Южная Осетия: на их территории будут организованы временные группы сотрудников МВД России.

