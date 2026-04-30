Москва ждёт визита Трампа

В Кремле заявили, что приглашение президенту США Дональду Трампу остается в силе, но для диалога ждут инициативы Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе и Владимир Путин всегда будет рад встретить его в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров"

- Дмитрий Песков.

При этом в Москве подчеркивают, что для реального улучшения российско-американских отношений необходимы встречные шаги со стороны США.

"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет. Они на нуле по-прежнему. И здесь еще предстоит сделать шаги, в том числе, кстати, и американской стороне. Они пока этих шагов не делали"

- Дмитрий Песков.

Хорошим фоном для улучшения связей, по словам Пескова, могла бы стать организация хоккейного матча между сборными России и США с участием игроков КХЛ и НХЛ. Эту идею лидеры стран обсуждали в марте прошлого года, однако до реализации дело пока не дошло.

"Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях"

- Дмитрий Песков.

Что касается рабочих контактов между Москвой и Вашингтоном, пресс-секретарь уточнил, что четких планов по визиту в РФ спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа пока нет, однако российская сторона рассчитывает на такой формат очных консультаций.

Сейчас помощник президента РФ Юрий Ушаков поддерживает с представителем США постоянную связь. Ранее Ушаков выражал уверенность, что со временем Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву для переговоров.

Отметим, последний телефонный разговор президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 29 апреля. В ходе двухчасовой беседы лидеры обсудили текущее состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.