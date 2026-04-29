О чем договорились перед 1 мая президенты России и США?

Накануне Путин и Трамп провели не объявлявшуюся заранее телефонную беседу, в ходе которой обсудили Украину и Иран. Американский лидер хочет участия России больше в украинском урегулировании, чем в иранском.

С конца февраля, когда США начали войну против Ирана, а еще шире - с начала января, после ареста Николаса Мадуро, американский президент Дональд Трамп был погружен в любые темы, кроме Украины. Все его внимание в этом году было поглощено подготовкой и ведением военных действий против Исламской Республики, желанием свергнуть правительство в Тегеране и нейтрализовать иранский военный потенциал.

Украинский лидер Владимир Зеленский то и дело пытался обратить на себя внимание Трампа. Ездил в страны Персидского залива, предлагал им помочь с борьбой против иранских беспилотников, тем самым разгружая работу американских баз в отражении ударов КСИР. Но Трамп эту поддержку не оценил. В одном из выступлений он назвал Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом - основателем бродячего цирка XIX века в США.

Контакты США с Россией были поставлены на паузу. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал ставить под сомнение перспективы американского посредничества по Украине. В то же время, после объявления перемирия США с Ираном 8 апреля последовало Пасхальное перемирие России и Украины (11-12 апреля), и именно тогда украинский кейс вернулся в повестку Вашингтона. Контакты США с Украиной тоже успели пойти на спад: визит делегации во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, запланированный на 12 апреля, перенесли на неопределенный срок.

В образовавшуюся в Иране паузу Трамп начал постепенно разбавлять непопулярную в США иранскую тему Украиной. 17 апреля он выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, отметив, впрочем, что полностью занят проблемой Ирана. Успехов на иранском направлении за время перемирия, впоследствии продленного, Трампу добиться не удалось. Вторые переговоры в Исламабаде так и не состоялись, Ормузский пролив остается заблокированным как Ираном, так и США.

Неделю спустя, 24 апреля, Трамп призвал Запад вести переговоры с Россией. "Я придерживаюсь мнения, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит: "О, давайте не будем с ним говорить". Мне нравится разговаривать со всеми", — сказал он на брифинге.

Одновременно президент США начал зондировать почву для участия российского президента Владимира Путина в декабрьском саммите "Большой двадцатки" во Флориде. Он не знает, поедет ли Путин на G20 или нет, но "мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос", сказал Трамп.

Чем меньше успехов по Ирану, тем больше Дональд Трамп нуждается во внешнеполитических успехах на других направлениях. Ближайший временной отрезок вполне подходит для того, чтобы вернуться к украинской теме. России на День Победы может быть интересно перемирие - она не раз инициировала его сама, - и Трамп, пользуясь этим, решил сыграть посредническую роль и показать, что в этом году именно он сподвигнул Кремль на очередной праздничный период прекращения огня.

Вечером 29 апреля президент США провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого было заявлено о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. Трамп поддержал эту инициативу, подчеркнув важность скорейшего завершения украинского конфликта.

В разговоре с журналистами Трамп так и сказал - инициатива перемирия исходила якобы от него. "У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он может это сделать. Он может объявить что-то, с этим связанное. Он еще не объявлял? Я его спросил, даже если прекращение огня будет небольшим…", - сказал он.

Основываясь на праздничном перемирии Трамп надеется расширить режим прекращения огня и выйти на полное прекращение боевых действий. "Я считаю, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка", — сказал Трамп, добавив: "Я думаю, что мы придем к решению относительно быстро, и надеюсь, что такое решение будет находиться в интересах всех сторон".

Со слов комментировавшего разговор помощника Путина Юрия Ушакова, российский президент подтвердил, что реализация целей СВО будет продолжена, хотя Россия предпочла бы мирные способы их достижения.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе американской стороной", - отметил Ушаков.

Путин передал Трампу свое возмущение тем, что Киев прибегает к террористическим методам и наносит удары по гражданским объектам в России.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия Киева и Москвы по условиям мира, Трамп после телефонного разговора остался оптимистичен. "Я верю, что путь к мирному решению возможен, и мы готовы продолжать переговоры, — сказал он. — Важно, чтобы все стороны были готовы к диалогу и к сотрудничеству ради будущего мира".

Помимо Украины, у Путина и Трампа на повестке переговоров был и Иран. В урегулирование иранского конфликта Трамп верит больше, чем украинского, ведь, по словам президента США, американцы потопили 159 иранских кораблей. Якобы здесь у Вашингтона есть все карты, чтобы склонить Тегеран к выгодному для американской стороны миру.

Однако пока что никакого выхода из иранского конфликта не предвидится, и Тегеран, вопреки военным и политическим потерям, не идет ни на какие уступки: ядерная программа не будет свернута, баллистические ракеты будут и дальше производиться, а "Хезболлу" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа Тегеран не оставит без помощи.

Так что потребность в России у Трампа может возникнуть. Ранее в прошлом году он предлагал подключить Москву к переговорам. Ушаков сообщил, что во время разговора Путин предложил "ряд соображений", направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. Он не уточнил, о каких именно предложениях идет речь. По словам Трампа, Путин предложил ему решить проблему обогащенного урана. Однако президент США предпочитает, чтобы Россия помогла ему в окончании украинского конфликта.

В сухом остатке, по Украине можно констатировать активизацию американо-российских контактов. И это хорошо. Однако конкретных мер дальше объявления перемирия на 9 мая пока нет. По Ирану Трамп понимает готовность Путина помочь решить вопрос мирным путем, однако сам не торопится с этим, надеясь, видимо, склонить Иран к уступкам силой.