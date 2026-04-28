Лавров: строительство АЭС в Казахстане – флагманский проект

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что строительство АЭС на территории Казахстана станет флагманским проектом двух стран.

Строительство АЭС в Казахстане при поддержке России — флагманский проект сотрудничества Москвы и Астаны, такое заявление сделал МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после встречи со своим казахским коллегой Ермеком Кошербаевым.

"Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвано стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции"

– Сергей Лавров

Он отметил, что строительство АЭС станет частью новой отрасли казахстанской экономики.

Напомним, ранее стало известно, что госкорпорация "Росатом" возглавит строительство первой в Казахстане атомной электростанции.

Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области.

Вам может быть интересно

