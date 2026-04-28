Лавров: строительство АЭС в Казахстане – флагманский проект

Строительство АЭС в Казахстане при поддержке России — флагманский проект сотрудничества Москвы и Астаны, такое заявление сделал МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после встречи со своим казахским коллегой Ермеком Кошербаевым.
"Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвано стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции"
– Сергей Лавров
Он отметил, что строительство АЭС станет частью новой отрасли казахстанской экономики.
Напомним, ранее стало известно, что госкорпорация "Росатом" возглавит строительство первой в Казахстане атомной электростанции.
Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области.