Спрос на отдых в Грузии вырос в три раза

Грузинские курорты становятся популярнее у российских туристов: количество бронирований в 2026 году уже увеличилось до 200%

Отдых в Грузии стал более популярным у россиян в 2026 году – спрос на бронирование туров в этом направлении вырос с 15% до 200%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что аналитика была проведена на основе предварительных итогов продаж весенне-летнего сезона текущего года.

Отмечено, что россияне выбирают не только привычные Тбилиси, Кутаиси и Батуми, но и Сванетию, Рачу и Джавахети. Кроме того, специалисты АТОР связывают такую динамику с развитием полетных программ и отсутствием визы для полетов в Грузию.

"Так, в "Русском Экспрессе" общее количество заявок на туры в Грузию выросло более чем на 80%, а в экскурсионном сегменте рост составил 25%. В Anex продажи увеличились на 27%, в PAC Group – на 20%, в Space Travel – на 15%. В FUN&SUN фиксируют еще более впечатляющую динамику – спрос на туры в Грузию на весну–лето 2026 года выше прошлогоднего в 3 раза"

— АТОР

Специалисты отмечают, что россиян также привлекает достаточно близкое расположение Грузии и отсутствие необходимости долгих перелетов.

Тем не менее, ряд туроператоров отмечает сдерживающий фактор – высокую цену авиабилетов (стоимость перелета туда-обратно из Москвы стартует от 46 тыс руб).

Еще одним фактором повышенного спроса в АТОР назвали то, что туры в Грузию выросло течение последнего года сильно не подорожали, повышение цены осталось в пределах 5-10%.

"Напротив, фиксируется тенденция к выбору более насыщенных и продолжительных программ с повышенным уровнем комфорта при размещении – предпочтение отдается отелям категории 4 и 5*"

— АТОР

Очень многие туристы едут в Грузию "дорого, но качественно и с погружением", пояснили специалисты.

В 2026 году особо вырос спрос на полноценные экскурсионные туры, отмечают эксперты.

При этом, чаще российские туристы стремятся совместить пляжный отдых на побережье Черного моря с изучением местных культурно-исторических объектов и изучить богатую гастрономию.