Макрон вместе с супругой прилетит в Армению

Лидера Франции в его предстоящей поездке в Армению будет сопровождать его супруга. Они прилетят в столицу республики в ближайшее воскресенье.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению вместе со своей 72-летней супругой Брижит Макрон. Об этом сообщил 30 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Визит французского лидера запланирована на 3-5 мая.

В ходе предстоящей поездки Эммануэль Макрон проведет ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами республики Южного Кавказа. В частности, он проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном.

Кроме того, президент Франции поучаствует в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, посетит в Гюмри в сопровождении армянского премьера и побывает на большом концерте, посвященном армяно-французской дружбе.

Ожидается, что по итогам визита лидеры двух стран подпишут документ о стратегическом партнерстве.