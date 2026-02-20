Капитана ФК "Фенербахче" дисквалифицировали на год за ставки

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из лидеров турецкого "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш проведет год без футбола. Хавбек заработал дисквалификацию за ставки.

Полузащитника и капитана турецкого "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша отстранили на год от футбола за игру в букмекерских конторах. Об этом рассказали 30 апреля в пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

Решение о дисквалификации 31-летнего хавбека принял дисциплинарный комитет. В течение четырех месяцев Яндаш находился под стражей в рамках дела о договорных матчах. В начале апреля он был освобожден.

Яндашу защищает цвета "Фенербахче" с лета 2020 года. За команду защитник провел 149 матчей в различных турнирах, забив в них 11 голов и отдав 25 результативных передач. В составе команды стал победителем кубка 2023 года и суперкубка страны 2025 года.

945 просмотров

Вам может быть интересно

