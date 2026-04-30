Трамп – Конгрессу: война против Ирана окончена

Американский Белый дом направил в Конгресс США послание, в котором объявил антииранскую военную операцию оконченной.

Послание от американского президента Дональда Трампа адресовано спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

"Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились"

– послание

Глава государства напомнил, что 7 апреля он отдал приказ о прекращении огня, которое изначально должно было продлиться две недели, затем его срок был увеличен. С момента заключения перемирия ни ВС США, ни армия Ирана не нарушали его.

"Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеров"

– Дональд Трамп

Таким образом, военный контингент США остается в регионе.

В послании также говорится о секретном приложении к документу, в котором детально указаны изменения в боеготовности войск США на Ближнем Востоке.

Напомним, в соответствии с законом о военных полномочиях 1973 года, срок, в течение которого президент США может использовать американские ВС за рубежом без разрешения Конгресса, составляет максимум 60 дней. Таким образом, для военной операции Трампа в Иране он истекает сегодня.

Стоит отметить, что ранее в пятницу Трамп сообщил журналистам, что не собирается запрашивать у Конгресса разрешение на продолжение боевых действий против Ирана.

"Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны"

– Дональд Трамп