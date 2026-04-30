Роспотребнадзор заявил о пригодности водопроводной воды в Туапсе

Пробы водопроводной воды и воздуха на территории Туапсе соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам, сообщили в Роспотребнадзоре.
Как отметили в ведомстве, источники воды, используемой в бытовых целях "расположены на значительном удалении – около 10 км" от места разлива нефтепродуктов. Это, по мнению специалистов, "минимизирует прямое влияние любых возможных осадков".
"В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и НПЗ все пробы (водопроводной воды и атмосферного воздуха - ИФ) в пределах нормы. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем"
– Роспотребнадзор
В официальном сообщении уточнили, что специалисты Роспотребнадзора проводят тщательный мониторинг всех источников воды, так или иначе попадающих к населению Туапсе.
В рамках исследования был изучен широкий спектр показателей, таких как наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие характеристики, которые могут находиться в воздухе или воде.
"Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов"
– Роспотребнадзор