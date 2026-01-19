В СКФО продолжает процветать нелегальный майнинг криптовалюты

Несмотря на действующий запрет на майнинг криптовалюты, объем хищений электроэнергии на Северном Кавказе достиг 300 МВт, сообщил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.

Российские энергетические компании продолжают совместно с правоохранительными органами и сотовыми операторами выявлять точки повышенного потребления электроэнергии по профилю нагрузки и частоте запросов в интернет, таким образом выявляя объекты нелегального майнинга, сообщил на полях Кавказского инвестиционного форума замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.

"На Кавказе официально введен запрет на майнинг, но здесь эта проблема от этого не становится менее актуальной. Работа очень активно проводится по его выявлению, мы оцениваем его где-то на уровне 300 МВт"

- Петр Конюшенко

При этом энергетики используют довольно эффективные современные методы – вместе с правоохранителями и сотовыми операторами они выявляют такие точки по профилю нагрузки и частоте запросов в интернет, что позволяет довольно точно устранить и отключить незаконных майнеров с последующей передачей документов в правоохранительные органы, - отметил замминистра, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года майнинг запрещен в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне и ряде других регионов России.

Ранее мы писали о том, что Северный Кавказ по-прежнему привлекает незаконных майнеров. За минувший 2025 год в СКФО выявили более 100 майнинг-ферм, ущерб от которых составил сотни миллионов рублей. Майнеры нанесли ущерб энергосетям на 656 млн руб. Наиболее значительная кража электроэнергии зафиксирована в Ингушетии – ущерб составил 455,5 млн руб. Также на более чем 100 млн руб электроэнергии разжились криптодобытчики в КЧР. Рекордсменом по числу майнинг-ферм стал Дагестан. Здесь вычислили почти 80 комплексов по добыче криптовалюты.