В СКФО выявили свыше 100 незаконных майнинг-ферм

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северный Кавказ по-прежнему привлекает незаконных майнеров. За уходящий год в СКФО выявили более 100 майнинг-ферм, ущерб от которых составил сотни миллионов рублей.

В этом году в СКФО выявили свыше 100 незаконных майнинг-ферм, поведали в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". 

Согласно информации энергетиков, майнеры нанесли ущерб энергосетям на 656 млн руб. Наиболее значительная кража электроэнергии зафиксирована в Ингушетии – ущерб составил 455,5 млн руб. Также на более чем 100 млн руб электроэнергии разжились криптодобытчики в КЧР. 

Рекордсменом по числу майнинг-ферм стал Дагестан. Здесь вычислили почти 80 комплексов по добыче криптовалюты. 

"Дагестан по-прежнему лидирует по количеству случаев незаконного майнинга. Связано это с попытками отдельных граждан получать прибыль без затрат собственных средств"

– "Россети Северный Кавказ"

