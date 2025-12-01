Президент Ирана осудил действия США в Венесуэле

Незаконные действия США в Венесуэле угрожают глобальной безопасности всего мира, заявил сегодня в ходе телефонной беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонную беседу со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, в которой подтвердил стратегический союз и между двумя странами и назвал действия США в Карибском регионе угрозой для глобальной безопасности.

"Исламская Pеспублика Иран считает Венесуэлу своим настоящим другом и союзником и поддерживает ее при любых обстоятельствах, особенно в нынешней непростой ситуации"

- Масуд Пезешкиан

Также в беседе глава иранского государства заверил коллегу в поддержке независимости, безопасности и стабильности Венесуэлы, подчеркнув: Иран внимательно следит за событиями в Карибском регионе и за действиями США, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Пезешкиан резко осудил действия США, отметив: отправка американским правительством военного флота в Карибы и к берегам Венесуэлы под надуманными предлогами – это незаконный шаг, нарушающий международные нормы и представляющим опасный прецедент, угрожающий миру и глобальной безопасности.

В свою очередь, Николас Мадуро поблагодарил Тегеран за неизменную поддержку, добавив: народы двух стран всегда были едины, и на протяжении многих лет продемонстрировали образец дружественных отношений ради мира, сотрудничества и развития.

"Лживые обвинения Вашингтона благородного народа Венесуэлы встретили осуждение мирового общественного мнения - даже внутри самих США - и решительное неприятие со стороны нашего народа"

- Николас Мадуро

Сегодня народ Венесуэлы сплочен и един, как никогда, и он будет продолжать путь развития и прогресса, продвигая и укрепляя отношения с Ираном, заверил президент Венесуэлы.