Баку является важным партнером для Тбилиси – глава МИД Грузии

© Фото: соцсети Маки Бочоришвили
Мака Бочоришвили заявила о важности диалога с Баку на высоком уровне. Ранее главы правительств Грузии и Азербайджане провели встречу.

Глава дипведомства Грузии Мака Бочоришвили заявила о важности диалога с Баку, который является одним из основных партнеров для Тбилиси. Глава МИД Грузии также заявила о стремлении республики поддерживать контакты с Азербайджаном на самом высоком уровне для обсуждения вопросов экономики и политики. 

"У нас очень важная двусторонняя повестка дня с этой страной (Азербайджаном - ред.), и важно, чтобы вопросы, касающиеся политических и экономических отношений между нашими странами, обсуждались на самом высоком уровне. Азербайджан является важным партнером для Грузии, и эти тесные отношения также требуют ежедневного политического диалога на самом высоком уровне"

– Мака Бочоришвили 

Напомним, что сегодня в Туркменистане прошла встреча между глава правительства Грузии и Азербайджана Ираклией Кобахидзе и Али Асадовым. Стороны в ходе беседы затронули широкий круг вопросов в контексте развития сотрудничества между странами.

