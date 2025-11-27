Вестник Кавказа

Финал "Детского Евровидения" пройдет в Тбилиси завтра

Плакат с рекламой детского Евровидения
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси в субботу примет финал песенного конкурса "Детское Евровидение". В нем примут участие юные артисты из 18 стран Европы.

В столице Грузии Тбилиси завтра пройдет финальный этап конкурса "Детское Евровидение".

В масштабном мероприятии примут участие дети из 18 европейских стран.

От страны-хозяйки выступит Анита Абгариани, она исполнит песню "Сияй как звезда". Азербайджан представит юный певец Ягмур с песней "Мяу-мяу". От Армении на сцену во время конкурса выйдет

Прямую трансляцию будет вести Общественный вещатель Грузии. Старт – в восемь часов вечера по тбилисскому времени.

Напомним, возможность принять "Детское Евровидение" Грузия приобрела после победы 11-летнего Андрии Путкарадзе на конкурсе в Мадриде в прошлом году. 

