Финал "Детского Евровидения" пройдет в Тбилиси завтра

Тбилиси в субботу примет финал песенного конкурса "Детское Евровидение". В нем примут участие юные артисты из 18 стран Европы.

В масштабном мероприятии примут участие дети из 18 европейских стран.

От страны-хозяйки выступит Анита Абгариани, она исполнит песню "Сияй как звезда". Азербайджан представит юный певец Ягмур с песней "Мяу-мяу". От Армении на сцену во время конкурса выйдет

Прямую трансляцию будет вести Общественный вещатель Грузии. Старт – в восемь часов вечера по тбилисскому времени.

Напомним, возможность принять "Детское Евровидение" Грузия приобрела после победы 11-летнего Андрии Путкарадзе на конкурсе в Мадриде в прошлом году.