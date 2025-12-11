Верхний Ларс вновь открылся для проезда

Этим утром движение на Военно-Грузинской дороге восстановилось, Верхний Ларс открыт. Ранее запрет на проезд вводился из-за снегопада.
Утром 13 декабря дорога к грузино-российской границе открылась для большегрузов во всех направлениях.
Накануне вечером проезд, по сообщениям МЧС Северной Осетии закрывался с 19:50 мск из-за невозможности обеспечения безопасного проезда транспорта и с учетом рекомендаций погранполиции Грузии.
В настоящее время проезд через Верхний Ларс вновь разрешен.
Отметим, что движение на приграничном участке в ночь на субботу было закрыто как с российской, так и с грузинской стороны – из-за снегопада проезд был ограничен на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс.