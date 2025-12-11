Азербайджан и Армения начали демаркацию у Зодского рудника

Процесс по делимитации армяно-азербайджанской границы продолжается. Стороны начали проводить демаркационные работы в зоне Зодского месторождения.

В районе золоторудного Зодского месторождения Кельбаджарского района Азербайджана стартовали совместные работы азербайджанской и армянской сторон по демаркации границ.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян прокомментировал начало работ армянским СМИ, отметив, что на днях состоялся первый осмотр территорий. При этом он подчеркнул, что информация о работе военных не является достоверной - демаркацией занимаются пограничники.

Армянский чиновник отметил, что демаркационные работы выполняются в соответствии с существующим законодательством республики и регламентом деятельности специализированных комиссий по вопросам демаркации, который был ратифицирован парламентом Армении. Из чего, согласно заявлению Григоряна, проистекает отсутствие необходимости проведения референдума для осуществления демаркации.

Почему выбрали район Зода?

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил выбор территории у Зодского месторождения для делимитации границы стратегическим значением рудника для Азербайджана.

"Зодский рудник был одним из последних участков азербайджанской территории в Восточном Зангезуре, откуда вышли оккупационные силы Армении. В годы оккупации армянская сторона активно его разрабатывала, добывала золото, принадлежащее Азербайджану. Здесь же случались столкновения и перестрелки и после завершения Карабахской войны, поскольку Армения не хотела терять контроль над рудником. Это участок вызывал довольно много споров в первые послевоенные годы", - прежде всего сказал он.

"Вполне логично, что теперь именно там будет делимитирована граница Азербайджана и Армении, учитывая, насколько для экономики обеих стран важна золотодобывающая сфера. Некоторые эксперты предполагали, что сейчас Азербайджан и Армения якобы будут избегать наиболее спорных участков и для первоочередной делимитации выберут самые простые, где не будет проблем. Но практика показывает, что нынешний уровень доверия между Баку и Ереваном позволяет решать вопросы демаркации и делимитации на самых спорных участках – как раз тех, где это наиболее значимо для сторон", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга отметил ускорение совместной работы Баку и Еревана по установлению государственных границ. Симонян не назвал конкретные территории будущей демаркации, однако заявил, что "процесс продолжается".