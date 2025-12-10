Власти Армении стремятся к миру на Южном Кавказе – президент

Армянское правительство, заявил президент страны Ваагн Хачатурян на форуме в Ашхабаде, ставит целью упрочение мира на Южном Кавказе.

Ереван считает необходимым укрепление мира на Южном Кавказе и стремится к этой цели, такое заявление сделал президент Армении Ваагн Хачатрян выступая на форуме "Международный год мира и доверия-2025" в Ашхабаде.

Политик напомнил, что Азербайджан и Армения парафировали мирный договор 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Кроме того, тогда же стороны договорились о реализации проекта "маршрут Трампа", или Зангезурского коридора.

Ваагн Хачатрян призвал участвующих в форуме зарубежных коллег оказать поддержку процессу утверждения прочного мира и безопасности в регионе.