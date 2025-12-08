В Грузию из РФ вернули разыскиваемого Интерполом мужчину

Грузинский гражданин, находящийся в розыске Интерпола, был задержан властями Северной Осетии и передан в Грузию.
Представители правоохранителей Северной Осетии передали грузинским коллегам гражданина их страны, объявленного в розыск Интерполом, сообщили в МВД региона.
В сообщении уточнили, что разыскиваемого передали на нейтральной территории КПП "Верхний Ларс - Дариали".
Ранее мужчина был объявлен в розыск Интерпола по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, задержан он был в Москве еще весной текущего года.