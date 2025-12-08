Вестник Кавказа

В Грузию из РФ вернули разыскиваемого Интерполом мужчину

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский гражданин, находящийся в розыске Интерпола, был задержан властями Северной Осетии и передан в Грузию.

Представители правоохранителей Северной Осетии передали грузинским коллегам гражданина их страны, объявленного в розыск Интерполом, сообщили в МВД региона.

В сообщении уточнили, что разыскиваемого передали на нейтральной территории КПП "Верхний Ларс - Дариали".

Ранее мужчина был объявлен в розыск Интерпола по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, задержан он был в Москве еще весной текущего года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
440 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.