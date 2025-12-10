Уровень демократии в Грузии выше, чем в ЕС – Папуашвили

По тому, как руководство страны общается с прессой, можно судить об уровне демократии, считает спикер парламента Грузии. По его мнению, по этому показателю Грузия более демократична, чем страны Европейского союза.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что в Грузии уровень демократии превышает уровень демократии в странах Евросоюза.

"Если кто-то заявляет, что является представителем демократического мира, он должен выслушивать критические вопросы и отвечать на них спокойно. Вы видите, что премьер-министр, президент, я сам, лидер парламентского большинства <...> проводят часы с журналистами каждую неделю и не уклоняются ни от одного вопроса"

– Шалва Папуашвили

По его словам, также не боится критических вопросов "разве что" Дональд Трамп. А вот европейские лидеры не проявляют себя в hard talk ("тяжелый разговор").

"Посмотрите на любого другого лидера в ЕС. Кто проводит столько времени в режиме hard talk?

– Шалва Папуашвили