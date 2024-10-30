Путин: Россия намерена развивать отношения с Ираком

Перед тем, как завершить свой визит в Туркменистан, президент РФ Владимир Путин провел в Ашхабаде встречу с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом – она прошла после завершения форума.

Президент России Владимир Путин после завершения форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, провел встречу с с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, в ходе которой заявил о хороших отношениях двух стран, которым не помешали никакие бурные события в регионе.

"Нас связывают очень глубокие, давние отношения. И в истории этих отношений не было ни одного мрачного пятна. У нас всегда сохранялись очень хорошие отношения. Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики"

- Владимир Путин

Москва настроена и дальше развивать отношения с Багдадом: они диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер, но власти двух стран настроены и дальше работать, сотрудничать. К тому же многие российские компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе в Ираке, заявил президент, передает РИА Новости.

Также президент России официально пригласил иракского коллегу посетить Россию, отметив: в Москве будут всегда рады видеть иракского лидера в любое удобное для него время.