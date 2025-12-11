Суд над Имамоглу пройдет в марте 2026 года

В Турции огласили дату заседания по делу в отношении экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Первое заседание пройдет в марте 2026 года.

В Турции утвердили дату суда над оппозиционным экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Первое заседание в рамках уголовного дела политика состоится 9 марта следующего года.

Масштабный процесс по делу о коррупции затронул более 400 человек, свыше 100 из них арестованы.

Прокуратура Турции выдвинула против Имамоглу обвинения, которые суммарно дают 2352 года заключения для политика. В частности, бывший градоначальник Стамбула обвиняется в получении взяток, легализации преступных доходов, незаконном распространении персональных данных и других преступлениях.

В октябре Имамоглу был оправдан по делу о незаконных тендерах. Политику грозило до 7 лет тюрьмы.