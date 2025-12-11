Экономика Азербайджана получила почти на треть больше инвестиций из-за рубежа в этом году. Сумма вложений превысила $2 млрд.

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 29% за 11 месяцев этого года, информирует Госкомстат.

Вложения иностранного бизнеса суммарно составили почти 3,7 млрд манатов ($2,18 млрд). Большая часть инвестиций была получена из Великобритании, ОАЭ, Турции, РФ, США и Ирана.

Всего инвестиции в основной капитал АР достигли 16,6 млрд манатов. Это на 3% превысило показатели 2024 года. Отмечается рост вложений в ненефтегазовый сектор экономики.