Казахстан открыл обновленный КПП "Казыгурт" на границе с Узбекистаном

На границе Казахстана и Узбекистана сегодня заработал обновленный пункт пропуска "Казыгурт", приведенный в полное соответствие с международными стандартами перевозок: он упростит пересечение границы двух государств.

На границе Казахстана и Узбекистана после модернизации сегодня возобновил работу автомобильный контрольно-пропускной пункт (КПП) "Казыгурт" имени С.Нажимова, сообщили в правительстве Казахстана.

Обновленный КПП стал намного удобнее не только для водителей большегрузов, но и для пешеходов, которые пользуются им: потоки пешеходов, легковых и грузовых автомобилей четко разделены, а для грузовиков на нем имеются автоматизированные коридоры, позволяющие проходить техконтроль без остановки, передает Podrobno.uz.

Обновленный пункт пропуска теперь полностью соответствует международным стандартам – это современный технологический комплекс с системами автоматической регистрации транспорта, современными сканерами, весогабаритными комплексами, рентген-телевизионными установками и средствами радиационного контроля.

Теперь время прохождения досмотра на обновленном КПП сократилось до 30 минут, а его пропускная способность выросла до тысячи большегрузов в сутки, а модернизация пограничных КПП позволила нарастить транспортный поток в 2,5 раза: с 640 тыс автомобилей в 2022 году до 1,5 млн в текущем 2025-м, добавили в правительстве.