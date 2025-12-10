Туркменское искусство разведения алабаев признано наследием ЮНЕСКО

Туркменистан пополнил список ЮНЕСКО: искусство разведения алабая признано нематериальным наследием человечества.

На сегодняшнем заседании в Нью-Дели межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия единогласно одобрил номинацию Туркменистана: "искусство разведения туркменского алабая" было официально внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, о чем сообщил Международный информационный центр Туркменистана.

Страны-члены межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия единодушно приняли решение по итогам презентации, в которой отметили слаженную работу Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, ассоциации "Туркменские алабаи", а также мастеров-собаководов страны.

Участники заседания особо оценили комплекс мер по охране этой традиции, которые реализуются при поддержке государства, местных властей и общественных организаций. Подобный подход, как было отмечено, гарантирует передачу уникальных знаний между поколениями и способствует их сохранению для будущего.