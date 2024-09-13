Вестник Кавказа

В России стало меньше бедных: уровень бедности – 6,5%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Показатель бедности в РФ снизился до 6,5%, при этом граница бедности составляла 16 980 рублей.

Уровень российской бедности упал до показателя в 6,5%, его граница составляет 16 980 рублей, сообщается в отчете Росстата.

Доля населения с доходом, находящимся ниже границы бедности, стала меньше на 1,5% по сравнению с прошлым годом, также добавили в Росстате.

На снижение уровня бедности повлияли рост заработной платы населения, доходы от социальных выплат и предпринимательства.

Уровень доходов населения также значительно повысился по сравнению с прошлым годом – на 15,1% и составляет 32 трлн рублей. Реальные доходы выросли на 6,3%, реальные располагаемые — на 8,5%.

