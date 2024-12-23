Дети из КБР впервые за несколько лет приедут на Кремлевскую елку

В преддверии Нового года дети из КБР поучаствуют в масштабном праздновании на Кремлевской елке впервые за шесть лет.

Дети определенных социальных категорий из Кабардино-Балкарии примут участие в Кремлевской елке, впервые за последние шесть лет, сообщил глава КБР Казбек Коков.

Он уточнил, что делегация будет состоять из 28 детей, они отправятся в Москву 24 декабря. Само мероприятие пройдет на следующий день в Кремлевском дворце.

"В состав группы от Кабардино-Балкарии вошли дети участников специальной военной операции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, победители различных конкурсов и олимпиад"

– Казбек Коков

Глава региона отметил, что дети очень ждут это событие, по словам Кокова, данная поездка – возможность не только увидеть новогоднее мероприятие, но и впервые посетить столицу своей большой Родины.