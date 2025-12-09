Нефтепереработка, добыча газа и угля не изменится в России

Объемы переработки нефти, а также добычи газа и угля в России в уходящем году, по словам министра энергетики, сохранятся на уровне 2024 года.

Количество переработанной нефти, а также добытого угля и газа в России в нынешнем году останется без изменений по сравнению с прошлым годом, рассказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года"

– Сергей Цивилев

Напомним, что в 2024 году, по сведениям Росстата, в России было добыто 579 млрд кубометров газа, что на 8,7% превышало показатель 2023 года. Добыча угля в РФ, как ранее заявлял вице-премьер Александр Новак, в прошлом году увеличилась на 1,3% и составила 443,5 млн т. Первичная переработка нефти за этот срок, по данным Новака, равнялась 266,5 млн т.