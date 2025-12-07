Вестник Кавказа

Россия предложила США технологическую сделку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев заявил, что Россия обладает возможностями, чтобы заменить Великобританию в технологической сделке с США. Глава РФПИ призвал Лондон заняться решением реальных проблем.

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности технологической сделки Москвы и Вашингтона. По словам Дмитриева, РФ обладает потенциалом, чтобы заменить Великобританию. 

"Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы"

– Кирилл Дмитриев 

Отметим, что газета Financial Times ранее выпустила материал, посвященный приостановке технологического соглашения Лондона и Вашингтона. Власти США приняли решение на фоне отсутствия продвижения по торговой сделке со стороны Соединенного Королевства. 

Сам договор, который был подписан в начале осени, направлен на обмен странами опытом в области искусственного интеллекта (ИИ), а также в квантовых вычислениях и вопросах, связанных с атомной энергией.

