Россия предложила США технологическую сделку

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности технологической сделки Москвы и Вашингтона. По словам Дмитриева, РФ обладает потенциалом, чтобы заменить Великобританию.
"Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы"
– Кирилл Дмитриев
Отметим, что газета Financial Times ранее выпустила материал, посвященный приостановке технологического соглашения Лондона и Вашингтона. Власти США приняли решение на фоне отсутствия продвижения по торговой сделке со стороны Соединенного Королевства.
Сам договор, который был подписан в начале осени, направлен на обмен странами опытом в области искусственного интеллекта (ИИ), а также в квантовых вычислениях и вопросах, связанных с атомной энергией.