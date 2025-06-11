Вестник Кавказа

Большой юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Ингушетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия готовится принять свыше 100 атлетов греко-римской борьбы из ЮФО и СКФО на открытых межрегиональных юношеских соревнованиях 21 декабря.

Юные спортсмены из ЮФО и СКФО примут участие в открытом межрегиональном турнире по греко-римской борьбе, который пройдет в Республике Ингушетия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Турнир состоится 21 декабря в городе Назрани, во дворце спорта "Магас" имени Берда Евлоева, уточнили в сообщении.

Соревнования  проводятся в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева, при поддержке спортклуба "Ади Ахмад".

Участие в турнире примут юноши до 16 лет. Они будут выступать в десяти весовых категориях, добавили в правительстве.

