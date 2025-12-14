Абхазские мандарины: поставки в РФ достигли 17 тыс тонн

На Сочинской таможне рассказали о ситуации с поставками мандаринов из Абхазии в этом году. На середину декабря ввоз составил 17 тыс т.

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию с конца сентября на середину декабря составили 17 тыс т, рассказала пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова.

"На российско-абхазской границе "мандариновый сезон" набирает темпы. На текущий момент в международном автомобильном пункте пропуска "Адлер" проведен контроль порядка 17 тысяч тонн мандаринов. Показатель на уровне прошлого года"

– Марина Жупанова

По ее словам, ежедневно границу пересекает 150 грузовиков с фруктами из Абхазии. На российский рынок поступают абхазские мандарины, лимоны, апельсины, хурма и фейхоа.

Фруктовые грузы на границе проходят таможенное оформление и контроль в приоритетном порядке, добавила она в беседе с "Интерфаксом".