Аракчи: опыт санкций сближает Москву и Тегеран

Глава иранского МИД высказал мнение, что общий опыт нахождения в статусе объекта санкций мирового сообщества сближает Россию и Иран.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи отметил, что санкции со стороны мирового сообщества являются точкой пересечения для Ирана и России, что позволяет выстроить и расширить сотрудничество на базисе понимания и взаимопомощи.

Опыт "односторонних, внеправовых и бесчеловечных санкций" позволил каждой из сторон выработать механизмы компенсации нанесенного урона посредством развития независимых финансово-банковских институций, наращивания внутреннего торгового оборота и укрепления национальной валюты. Результатом, по мнению Аракчи, стало усиление как локальной, так и совместной экономико-технологической базы, позволяющей иранской и российской сторонам противодействовать внешним вызовам.

"На политическом уровне и в сфере безопасности сотрудничество и координация между Тегераном и Москвой занимают привилегированное положение "

– Аббас Аракчи

Статус России как постоянного члена Совбеза ООН позволяет выступать в роли противовеса угрозам коллективной безопасности на международной арене как со стороны отдельных государств, так и со стороны глобальных организаций и институций, придерживающихся политике санкционного принуждения, подчеркнул глава иранского МИД в статье для "Коммерсанта".

