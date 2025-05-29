Эрдоган: Турция сделает символические шаги в сторону мира с Арменией

Турецкий президент выразил надежду на то, что в будущем году Анкара и Ереван смогут принять меры по нормализации отношений. Кроме того, он подчеркнул стремление Азербайджана и Армении к миру.

Турция ожидает начале следующего года некоторых шагов в сторону стабилизации отношений с Арменией, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами республики, аккредитованными за рубежом.

"Южный Кавказ, который на протяжении многих лет страдал от отсутствия мира, сегодня переживает исторический период. Мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Надеемся, в следующем году мы сделаем некоторые символические шаги в этом направлении"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также турецкий лидер отметил стремление Азербайджана и Армении к миру, чего тоже очень ждут в Анкаре.

"Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора. В диалоге с Азербайджаном Турция ведет процесс нормализации отношений с Арменией"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. После Вашингтонских соглашений турецкая сторона заявляла об их возможном восстановлении при условии заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.