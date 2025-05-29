Эрдоган: Турция сделает символические шаги в сторону мира с Арменией

Турция ожидает начале следующего года некоторых шагов в сторону стабилизации отношений с Арменией, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами республики, аккредитованными за рубежом.
"Южный Кавказ, который на протяжении многих лет страдал от отсутствия мира, сегодня переживает исторический период. Мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Надеемся, в следующем году мы сделаем некоторые символические шаги в этом направлении"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Также турецкий лидер отметил стремление Азербайджана и Армении к миру, чего тоже очень ждут в Анкаре.
"Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора. В диалоге с Азербайджаном Турция ведет процесс нормализации отношений с Арменией"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Напомним, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. После Вашингтонских соглашений турецкая сторона заявляла об их возможном восстановлении при условии заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.