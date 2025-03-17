Ордубад вошел в предварительный список наследия ICESCO

Город Ордубад в Азербайджане включен в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO, также он входит в Предварительный список наследия ЮНЕСКО.

Решение о включении "Ордубадского историко-архитектурного заповедника" в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO было принято 11 февраля в рамках 13-я сессии Комитета по наследию исламского мира Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), проходящей в Ташкенте.

В министерстве культуры Азербайджана уточнили, что сейчас Ордубад, находящийся в Нахичеване, включен в предварительный список, на следующем этапе ведомство продолжить усилия для включения объекта в Основной список наследия исламского мира ICESCO.

Отметим, что Ордубад с 2001 года также входит в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древний город был объявлен историко-архитектурным заповедником в 1977 году. Государственный историко-культурный заповедник "Ордубад" был создан по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 февраля 2024 года.