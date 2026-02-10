На положительный исход переговоров с США по сделке рассчитывают в Иране

В МИД Ирана прокомментировали текущую ситуацию вокруг переговоров с США по ядерной сделке. В министерстве отметили, что хотят решать все вопросы с помощью дипломатии.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассчитывает на удовлетворительные результаты диалога по ядерной сделке с Соединенными Штатами. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях, поздравляя ИРИ с 47-й годовщиной Исламской революции.

"Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной"

– Аббас Аракчи

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства добавил, что Тегеран предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.

"Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным"

– глава МИД ИРИ