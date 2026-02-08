Президент Азербайджана поздравил Иран с Днем Победы Исламской революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана и весь иранский народ с национальным праздником Ирана – Днем Победы Исламской революции.

"Развитие отношений между нашими народами и странами, связанными друг с другом общими религиозно-культурными корнями и узами добрососедства, имеет для нас особое значение. Вызывает удовлетворение растущая динамика азербайджано-иранских связей в последнее время"

- Ильхам Алиев

В своем поздравлении азербайджанский лидер отметил официальный и рабочий визиты главы Ирана в Азербайджан, которые открыли новую страницу в истории межгосударственных отношений и придали импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества, передает АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сейчас значительно расширяется сфера охвата вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня: она наполняется новым содержанием, а взаимные визиты на различных уровнях, подписанные документы и реализуемые странами совместные проекты создают дополнительные возможности для углубления сотрудничества.

Также Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что совместными усилиями азербайджано-иранские связи и сотрудничество будут и впредь укрепляться во имя безопасности и благополучия всего региона в интересах двух дружественных и братских народов.

В заключение президент Азербайджана пожелал своему иранскому коллеге и всему братскому народу Ирана крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а также постоянного благополучия и процветания.