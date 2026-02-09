Вице-президент США прибыл в Баку

Только что вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Азербайджан. Официальный визит будет проходить сегодня и завтра.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс во вторник днем прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в его честь выстроился почетный караул.
Джея Дэи Вэнса встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
Официальный визит американского политика в Баку будет проходить сегодня и завтра.
Напомним, накануне вечером и сегодня утром Вэнс находился с визитом в Ереване.