Диппредставитель РФ в Турции оценил перспективы альянса Москвы, Анкары и Пекина

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов высказался относительно альянса России, Турции и Китая, которую представил лидер Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели. Иванов отметил, что подобная идея может быть интересной в контексте многополярного мира.

"Высказанная лидером Д. Бахчели идея нам показалась весьма интересной. Д. Бахчели вполне логично смотрит на происходящие процессы. Россия, Турция и Китай – ключевые игроки многополярного мира, как в эвентуальном тройственном формате, так и в международных структурах"

– Алексей Иванов

Отметим, что турецкий политик Бахчели осенью прошлого года предложил идею создания альянса России, Турции и Китая, который бы противостоял "коалиции зла" из Израиля и США. Лидер Турции Эрдоган заявил, что пока не изучал детально предложение политика.

Ранее Бахчели заявил, что военная операция США против Ирана может привести к мировой катастрофе.