Посол США в Израиле: Трамп хочет мира с Ираном

Американский посол в Тель-Авиве Майк Хакаби заявил о стремлении президента Дональда Трампа к мирному развитию ирано-американского диалога. Он добавил, что боестолкновения двух стран можно избежать.

Официальный представитель США в Израиле Майк Хакаби, выступая на Fox News, выразил уверенность в том, что глава Белого дома Дональд Трамп нацелен на достижение мирного соглашения с Ираном по ограничению иранской ядерной программы.

По оценке Хакаби, Трамп предпочел бы избежать боестолкновений с Ираном, даже в условиях, когда технологическое преимущество на стороне США. Посол подчеркнул, что в настоящее время американские удары по иранским объектом уже не выглядят неизбежностью.

"Я думаю, Трамп в самом деле хотел бы мирного итога"

– Майк Хакаби

Напомним, что сам Дональд Трамп позитивно оценил прошедшие накануне переговоры его представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Маскате (Оман). Он отметил, что видит желание Тегерана заключить новую сделку, но добавил, что Вашингтон не будет торопить события.